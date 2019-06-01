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اخبار رياضية > إلتون جوزيه: أحب السعودية ولا أريد الرحيل
01/06/2019   2:26 م

إلتون جوزيه: أحب السعودية ولا أريد الرحيل

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أكد لاعب القادسية إلتون جوزيه، على أن اللاعبين هم من يتحملون مسئولية هبوط الفريق للدرجة الأولى.

ولفت إلى أن عقده سينتهي في الشهر المقبل مع القادسية، مضيفًا أنه لديه عروض خليجية وأخرى في البرازيل .

وقال ” جوزيه ” : ” أتمنى أن ألعب في نادي سعودي، أقول للسعوديين أحب بلدكم للغاية، وسأعود مجددًا، عندما أخبرت ابني أننا سنرحل من السعودية بعد نهاية الموسم كان حزينًا للغاية ” .وفق “صدي”.

وعلى جانب أخر أكد على أن اللاعبين لم يتآمروا على المدرب ألكسندر ستانوجيفيتش، قائلا: ” ما قيل عن هذا الامر بالتحديد ليس صحيحًا ” .

إلتون جوزيه: أحب السعودية ولا أريد الرحيل

اخبار رياضية
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