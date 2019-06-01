الأهلي ينتظر الرد النهائي من الفيصلي بخصوص البكر

أوضحت مصادر مقربة من النادي الأهلي ان إدارة الفيصلي ستعلن عن قرارها النهائي بشأن صفقة انتقال المدافع يزيد البكر بعد ان تقدم النادي الجداوي بعرض رسمي للحصول على خدماته.
وعرض الأهلي 5 ملايين ريال للحصول على خدمات البكر الذي قدم موسم جيد مع الفيصلي اذ شارك بصفة أساسية في 26 مباراة واستطاع تسجيل هدف وحيد.
وفي حال انتقال البكر سيكون سادس لاعب محلي يغادر صفوف الفريق خلال اقل من عام اذ تم بيع عقد الثنائي سلطان الغنام وحمد ال منصور الى النصر والتنازل عن خدمات حمدان الشمراني وعبدالعزيز البيشي الى الاتحاد ورحيل سلطان مندش الى صفوف الأهلي.وفق “يلا شووت”.