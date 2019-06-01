نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الأهلي ينتظر الرد النهائي من الفيصلي بخصوص البكر
01/06/2019   2:26 م

الأهلي ينتظر الرد النهائي من الفيصلي بخصوص البكر

+ = -
625

أوضحت مصادر مقربة من النادي الأهلي ان إدارة الفيصلي ستعلن عن قرارها النهائي بشأن صفقة انتقال المدافع يزيد البكر بعد ان تقدم النادي الجداوي بعرض رسمي للحصول على خدماته.

وعرض الأهلي 5 ملايين ريال للحصول على خدمات البكر الذي قدم موسم جيد مع الفيصلي اذ شارك بصفة أساسية في 26 مباراة واستطاع تسجيل هدف وحيد.

وفي حال انتقال البكر سيكون سادس لاعب محلي يغادر صفوف الفريق خلال اقل من عام اذ تم بيع عقد الثنائي سلطان الغنام وحمد ال منصور الى النصر والتنازل عن خدمات حمدان الشمراني وعبدالعزيز البيشي الى الاتحاد ورحيل سلطان مندش الى صفوف الأهلي.وفق “يلا شووت”.

الأهلي ينتظر الرد النهائي من الفيصلي بخصوص البكر

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885046249.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.