علمت «الرياض» أن هناك اتصالات هلالية على مستوى شرفيين هلاليين مؤثرين بخصوص الرئيس المقبل، إذ الاتفاق شبه مستقر على مرشح عضو الشرف الأمير الوليد بن طلال، وفهد بن نافل الذي يجد إجماعاً كاملاً من غالبية الشرفيين الهلاليين؛ فيما لن يكون نصيب أي مرشح آخر فرصة الترشح والدخول لمنافسة ابن نافل الذي بدأ يعد العدة لإحضار مدرب للفريق الأول، والذي سيكون من الأسماء الكبيرة على المستوى العالمي كما هو المدرب البرتغالي السابق خيسوس، كما أنه لم يعمل في المملكة سابقاً، بينما مدير الكرة سيكون من الأسماء التي سبق أن مثلت الهلال، ولعل الأقرب هو عمر الغامدي، ولكن مازال عقده مع منتخب الشباب، وربما ينهي ارتباطه مع اتحاد الكرة إذا وجد العرض الأنسب من الهلال، وإلا ستتجه البوصلة للبحث عن إداري آخر، وربما يكون لاعباً سابقاً لم يسبق له العمل في المجال الإداري، كل الخيارات سيضعها الرئيس المرشح ابن نافل أمام أعضاء مجلس الإدارة الجديد لاتخاذ قرارات المدرب والإداري واللاعبين الأجانب.
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