مواطن سعودي يسافر إلى الكويت ليشتكي كويتية لايعرفها دأبت على إرسال رسائل سب وقذف بحقه

كشفت مصادر أن أحد المواطنين السعوديين من محافظة الخفجي وصل إلى الكويت قبل أيام وتقدم على الفور ببلاغ يفيد بوصول رسائل له على مدار الساعة ولأيام عديدة من هاتف كويتي تتضمن سبا وقذفا وتهديدا.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”الرأي” أن المواطن السعودي لا يعرف صاحب الرقم، وحاول الاتصال به مرات عدة لكنه لم يرد، فقام بالاستغاثة بالسلطات الأمنية الكويتية والتي سجلت قضية إساءة استخدام هاتف وأحالته إلى المباحث الجنائية.
وبينت أنه تم استدعاء الشاكي للاطلاع على الرسائل الواردة إلى هاتفه، وبعد الحصول على نسخة منها والاستعلام عن صاحب الرقم تبيّن أنه يخص مواطنة، وتم القبض عليها.
وأشارت المصادر إلى أن السيدة اعترفت خلال التحقيقات بإرسال تلك الرسائل دون ذكر الأسباب، لكنها أفادت أنها لم تتوقع حضوره إلى الكويت والإبلاغ عنها.