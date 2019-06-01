المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال شهر شوال مساء بعد غد الإثنين

دعت المحكمة العليا المسلمين في جميع أنحاء المملكة لتحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440 هــ، مساء بعد غد الإثنين التاسع والعشرين من رمضان.
وقالت المحكمة إن على من يتمكن من رؤية الهلال سواء بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وناشدت كل من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة لهذا الغرض في المناطق المختلفة، والمشاركة في تحري الرؤية احتساباً للأجر والثواب.وفق “أخبار 24”.