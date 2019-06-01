ذكر المستشار والخبير المالي أحمد الحمدان، أن الملك سعود -رحمه الله- أثناء توليه العرش قام بجولة إلى بلدتهم.
وقال الحمدان خلال استضافته في برنامج “اللقاء من الصفر” على قناة mbc، إن أهل البلدة اختاروه ليقدم القهوة للملك سعود، وكان صغيرا حينها، وأن المرافقين للملك أوصوه بألا يملأ الفنجان، لكنه من الرهبة ملأ الفنجان لآخره، مضيفا أن الملك سعود أخذ الفنجان وضحك.
وأضاف أنه عندما أراد تقديم الشاي للملك أخذته الرعدة وأصدرت الأكواب أصواتا أضحكت الملك سعود والحاضرين، مضيفا أن الملك سعود أمر له بـ 200 ريال.
وفق “أخبار 24”.