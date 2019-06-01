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أخبار محلية > استثمار أموال “التقاعد” في 5 آلاف شركة محلية وعالمية
01/06/2019   2:18 م

استثمار أموال “التقاعد” في 5 آلاف شركة محلية وعالمية

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الرائدة -الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتقاعد- عبداللطيف السيف، عن أن الشركة تستثمر في أكثر من خمسة آلاف شركة محلية وعالمية، موزعة على عدة استثمارات.

وأوضح السيف أنه على عكس الاعتقاد السائد بأن جل استثمارات الشركة عقارية، مؤكدا أن الاستثمارات العقارية لدى الشركة تمثل فقط 6.5% من محفظة الأصول الكاملة، مشيرا إلى تحقيق عوائد استثمارية سنوية بأكثر من 7% لمتوسط ثلاث سنوات، وذلك حتى الربع الأول من عام 2019 متفوقا على مؤشر الأداء الاسترشادي.

وقال السيف: “هدفنا تحقيق أعلى عوائد ممكنة لمؤسسة التقاعد وبمستوى مخاطر مقبولة، كي تفي بالتزاماتها للمتقاعدين، لنصبح أفضل المستثمرين المؤسساتيين على مستوى العالم، حيث ندير حاليا صندوقا من أكبر صناديق التقاعد حول العالم، وفقا لـ”الاقتصادية””.

وأبان أن الاستثمارات تتوزع على أربع إدارات أساسية، وهي قطاع الاستثمار المالي العالمي، الذي يستثمر في السندات والأسهم وصناديق التحوط، وقطاع الاستثمار المالي المحلي، ويستثمر في الأسهم السعودية والسندات وتدار استثماراته بشكل مباشر، وكذلك لدينا إدارة بالشركات الخاصة، وهي تستثمر في الشركات الخاصة غير المدرجة في الأسواق المالية، كما نهتم بالشركات الناشئة عن طريق الصناديق، وأخيرا إدارة الاستثمار العقاري.

وأشار إلى وجود تركيز خلال الفترة الماضية على التكنولوجيا والبرمجيات والشركات ذات النمو المرتفع، مبينا أن 90% من فريق الاستثمار في الشركة من السعوديين، وتشكل السيدات نسبة 25%.

استثمار أموال “التقاعد” في 5 آلاف شركة محلية وعالمية

أخبار محلية
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