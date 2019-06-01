نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “العمل” توافق على تشكيل فريق مشترك مع “لجنة الاستقدام” لمناقشة الملاحظات على “العقد الموحد”
01/06/2019   2:15 م

“العمل” توافق على تشكيل فريق مشترك مع “لجنة الاستقدام” لمناقشة الملاحظات على “العقد الموحد”

+ = -
274

ذكرت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وافقت على تشكيل فريق مشترك مع اللجنة الوطنية للاستقدام ومكاتب الاستقدام الوطنية لإجراء مراجعة لعدد من الملاحظات أبدتها المكاتب على العقد الموحد لاستقدام العمالة المنزلية.

وقالت المصادر إن الاجتماع الذي عقد أمس الأول الخميس بوزارة العمل بحضور وكيل الوزارة لخدمة العملاء والعلاقات العمالية عبدالمجيد الرشودي ونحو 1200 مستثمر في قطاع الاستقدام، أقر أن تدرس اللجنة المشتركة الملاحظات للوصول إلى نتائج بشأنها قبل موعد تطبيق العقد مطلع يوليو المقبل.

وأبرز ملاحظات مكاتب الاستقدام على العقد الموحد كانت على المهلة المحددة بـ 90 يوماً لوصول العمالة إلى المملكة، حيث ترى المكاتب أن تأخير وصول نحو 20% من العمالة يكون لأسباب خارجة عن إرادة المكاتب، وأن فرض غرامة بنسبة 30% عند التأخير سيسهم في رفع الأسعار على المواطنين.وفق “أخبار 24”.

ومن الملاحظات عدم وجود قرار أو آلية لمعالجة حالات رفض الطرف الثاني تسلم العمالة لمدة طويلة، أو رفضه إصدار تأشيرة خروج نهائي للعمالة في حال إيوائها من قبل الطرف الأول.

“العمل” توافق على تشكيل فريق مشترك مع “لجنة الاستقدام” لمناقشة الملاحظات على “العقد الموحد”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885046212.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.