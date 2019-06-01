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أخبار محلية > الملك سلمان: نجدد رفضنا لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي للقدس
01/06/2019   6:37 ص

الملك سلمان: نجدد رفضنا لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي للقدس

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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن القضية الفلسطينية تمثل الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف خادم الحرمين خلال كلمته بالقمة الإسلامية الرابعة عشرة، أن “القضية الفلسطينية محور اهتمامنا حتى يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على كافة حقوقه المشروعة والتي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.

وتابع: “نجدد التأكيد على رفضنا القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف”.وفق “أخبار 24”.

الملك سلمان: نجدد رفضنا لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي للقدس

أخبار محلية
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