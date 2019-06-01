حقق نادي الترجي التونسي بطولة دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي وللمرة الرابعة في تاريخه، عقب مباراة شهدت أحداثاً جدلية انسحب على إثرها فريق الوداد المغربي من المباراة؛ بسبب “تقنية الفيديو”.
وأنهى الحكم الغامبي باكاري جاساما صافرته، معلناً فوز الترجي على ضيفه الوداد البيضاوي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة؛ بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الـ”VAR”.
ودخلت المباراة في توقف دام أكثر من ساعة بعدما سجل لاعب فريق الوداد وليد الكارتي هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 58 من المباراة، قبل أن يعلن الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل، إلا أن لاعبي الوداد طالبوا الحكم بالعودة إلى تقنية الفيديو؛ كون الهدف صحيحاً.
وفوجئ الفريقان بإعلان الحكم أن تقنية الفيديو معطلة والمباراة لعبت بدونها، ليتمسك لاعبو الوداد بموقفهم ويقرروا الانسحاب وسط محاولات من مسؤولي الاتحاد الأفريقي بإنهاء الأزمة دون جدوى، ليتم إعلان فريق الترجي التونسي فائزاً بالمباراة والبطولة.