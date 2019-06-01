شاهد لحظة وصول الملك سلمان لمقر القمة الإسلامة بقصر الصفا واستقباله رؤساء الوفود

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قبل قليل، قادة ورؤساء الدول الإسلامية المشاركين في أعمال القمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي.
وستنطلق بعد قليل أعمال القمة الإسلامية تحت مسمى: “قمة مكة.. يداً بيد نحو المستقبل”؛ حيث وصل عدد من رؤساء الدول الإسلامية إلى مقر انعقاد القمة بقصر الصفا بمكة المكرمة، بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأفغاني الدكتور أشرف غني، وورئيس وزراء باكستان عمران خان، والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وغيرهم من رؤساء الوفود المشاركين.وفق “أخبار 24”.
فيديو | خادم الحرمين الشريفين يصل إلى مقر انعقاد القمة الإسلامية بقصر الصفا في مكة المكرمة. pic.twitter.com/gPYBM1jLdX
— السعودية (@KSA) May 31, 2019
فيديو | خادم الحرمين الشريفين يستقبل القادة ورؤساء الوفود المشاركة في القمة الإسلامية بقصر الصفا بمكة المكرمة. pic.twitter.com/DLH9jzLdq7
— السعودية (@KSA) May 31, 2019
فيديو | #الملك_سلمان في صورة تذكارية مع قادة الوفود المشاركة في #القمة_الإسلامية_بمكة#الإخبارية pic.twitter.com/rdnNZNHUVl
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2019