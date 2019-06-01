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أخبار محلية > شاهد لحظة وصول الملك سلمان لمقر القمة الإسلامة بقصر الصفا واستقباله رؤساء الوفود
01/06/2019   6:32 ص

شاهد لحظة وصول الملك سلمان لمقر القمة الإسلامة بقصر الصفا واستقباله رؤساء الوفود

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قبل قليل، قادة ورؤساء الدول الإسلامية المشاركين في أعمال القمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي.

وستنطلق بعد قليل أعمال القمة الإسلامية تحت مسمى: “قمة مكة.. يداً بيد نحو المستقبل”؛ حيث وصل عدد من رؤساء الدول الإسلامية إلى مقر انعقاد القمة بقصر الصفا بمكة المكرمة، بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأفغاني الدكتور أشرف غني، وورئيس وزراء باكستان  عمران خان، والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وغيرهم من رؤساء الوفود المشاركين.وفق “أخبار 24”.

شاهد لحظة وصول الملك سلمان لمقر القمة الإسلامة بقصر الصفا واستقباله رؤساء الوفود

أخبار محلية
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