أعلنت وزارة الحج والعمرة إحصاءات مؤشر العمرة الأسبوعي، حيث أُصدر حتى أمس 25 رمضان 7 ملايين و584 ألف و424 تأشيرة، وصل منهم للمملكة 7 ملايين و201 ألف و581 معتمراً.
وأوضحت أن عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة حالياً 1,056,618 معتمراً، منهم 732,559 في مكة المكرمة، و324,059 في المدينة المنورة، فيما سُجل مغادرة 6,145,233 معتمراً بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.
وتوزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6 ملايين و386 ألفاً و571 معتمراً، والمنافذ البرية 696 ألفاً و94 معتمراً، والمنافذ البحرية 119 ألفاً و6 معتمرين.
وجاء أكثر جنسيات المعتمرين من باكستان 1,590,731، تليها إندونيسيا 946,962، بعدها الهند 643,563، ثم مصر 535,861، والجزائر 364,707 معتمرين، ثم اليمن 334,186، وتركيا 306,987، وماليزيا 274,066، والعراق 270,995، والأردن 200,857.
وفق “أخبار 24”.