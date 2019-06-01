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أخبار محلية > خادم الحرمين الشريفين: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية
01/06/2019   12:59 ص

خادم الحرمين الشريفين: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية

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نشر الحساب الرسمي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء اليوم الجمعة، تغريدة بمناسبة انعقاد القمم العربية والإسلامية.

وقال خادم الحرمين الشريفين: “نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا”.حسب “أخبار 24”.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين استقبل أمس الخميس قادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية الذين اجتمعوا في قمتين طارئتين دعا إليهما خادم الحرمين الشريفين.

خادم الحرمين الشريفين: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية

أخبار محلية
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