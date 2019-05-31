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أخبار محلية > تتيح للشخص اختيار السجين الذي يرغب في مساعدته.. “العمل” توضح آلية سداد الديون عبر “أبشر”
31/05/2019   4:05 م

تتيح للشخص اختيار السجين الذي يرغب في مساعدته.. “العمل” توضح آلية سداد الديون عبر “أبشر”

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أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن مبادرة “فُرِجَت” التي دشنها وزير الداخلية أمس الأول الأربعاء، تتيح للمواطنين والمقيمين اختيار السجناء الذين يرغبون في المساهمة بسداد ما عليهم من ديون.

وقالت الوزارة إنه يمكن للمواطن أو المقيم الذي لديه حساب في منصة “أبشر” التبرع بمبلغ مالي لأي سجين يقوم باختياره من قوائم السجناء المشمولين بالمبادرة من الموقوفين في قضية مالية.

يذكر أن مبادرة “فرجت” تهدف لإشراك المجتمع في مد يد العون والدعم للموقوفين في قضايا مالية من خلال تقديم التبرع بمبالغ مالية لسداد ما عليهم من ديون والتزامات مالية.وفق “أخبار 24”.

تتيح للشخص اختيار السجين الذي يرغب في مساعدته.. “العمل” توضح آلية سداد الديون عبر “أبشر”

أخبار محلية
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