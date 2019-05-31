تحذيرات من مخاطر حرارة الصيف على العين.. ونصائح لحمايتها

يؤثر ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف على صحة العيون، وذلك بسبب التعرض لأشعة الشمس والتيارات الهوائية الجافة لفترة طويلة خلال النهار، إذ إن أشعة الشمس على طيف فوق بنفسجي يضر بعدسات العين والقرنية والشبكية.
وينصح أطباء العيون بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والحرص على ارتداء النظارات الشمسية والتي توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية، وشرب الماء والسوائل لجعل الجسم والعين في حالة رطبة، وترطيب الجفون بكمادات بإرادة، واستخدام أغطية الرأس بألوان فاتحة مثل الغترة البيضاء والقبعات حيث تعمل كواقٍ من أشعة الشمس.
وحذر الأطباء من مخاطر ارتفاع درجة الحرارة على العين، وأوصوا الذين يعانون جفاف العين باستعمال مرطبات العين التي تعرف بـ”الدموع الصناعية”، شريطة ألّا تحتوي على مضادات أو مواد تؤثر على العين.
وأوضحوا أن كثرة التعرض لأشعة الشمس تسبب مشكلات للعيون تتمثل في تغيرات في أنسجة الملتحمة، والاحمرار الدائم للعين، والتأثير على النظر.وفق “أخبار 24”.
وشددوا على ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس خاصة خلال الفترة بين العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً التي تكثر فيها الأشعة فوق البنفسجية، واستخدام النظارات الشمسية جيدة الصنع، وعدم التعرض مباشرة للھواء الجاف والحار.