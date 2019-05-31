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أخبار محلية > “ساما”: انخفاض تحويلات الأجانب إلى 10.7 مليار ريال خلال أبريل الماضي
31/05/2019   4:03 م

“ساما”: انخفاض تحويلات الأجانب إلى 10.7 مليار ريال خلال أبريل الماضي

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انخفضت تحويلات الأجانب خلال شهر أبريل الماضي إلى 10.72مليار ريال، بنسبة انخفاض تقدر بـ 9% مقارنةً بأبريل من العام 2018، إذ بلغت تحويلاتهم آنذاك نحو 11.72 مليار ريال.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”؛ فإن تحويلات الأجانب انخفضت في أبريل الماضي بنحو 998 مليون ريال عن مارس 2019 الذي بلغت تحويلاتهم فيه نحو 11.26 ملياراً.

وبالمقابل ارتفعت تحويلات المواطنين ارتفاعاً طفيفاً خلال أبريل الماضي إلى نحو 5 مليارات ريال، مقارنة بـ 4.94 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2018، بنسبة انخفاض نحو 2.4%.وفق “أخبار 24”.

“ساما”: انخفاض تحويلات الأجانب إلى 10.7 مليار ريال خلال أبريل الماضي

أخبار محلية
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