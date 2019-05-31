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أخبار محلية > إلزام الوزارات والجهات الحكومية بتطبيق عدد من التعليمات لترشيد استهلاكها للكهرباء
31/05/2019   4:02 م

إلزام الوزارات والجهات الحكومية بتطبيق عدد من التعليمات لترشيد استهلاكها للكهرباء

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صدرت توجيهات عليا لجميع الوزارات والجهات الحكومية، بتعليمات وإرشادات تهدف لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية من قِبل هذه الجهات الحكومية.

وتأتي هذه التعليمات والتوجيهات الموقعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بوصفه رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء.

وتضمنت هذه التوجيهات والإرشادات أن تزود جميع الوزارات والجهات الحكومية المركز السعودي لكفاءة الطاقة ببيانات المباني التابعة لها واستهلاك الطاقة، وتقارير نصف سنوية حول ما فعلته هذه الجهات لترشيد استهلاك الطاقة وخططها الهادفة لذلك.وفق “أخبار 24”.

وأوضح تعميم صادر من مجلس الوزراء أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة سيرفع تقاريره وتوصياته للجهات العليا عن استهلاك الطاقة لدى الوزارات والجهات الحكومية، وذلك بناء على التقارير والبيانات الصادرة من هذه الجهات.

إلزام الوزارات والجهات الحكومية بتطبيق عدد من التعليمات لترشيد استهلاكها للكهرباء

أخبار محلية
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