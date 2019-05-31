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أخبار الخرج > الماضي يستقبل مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالخرج الشيخ نواف الشمري
31/05/2019   12:54 م

الماضي يستقبل مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالخرج الشيخ نواف الشمري

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استقبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الخميس الموافق ١٤٤٠/٩/٢٥هـ بمكتبه بديوان المحافظة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج فضيلة الشيخ/ نواف بن صغير الشمري بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج  وفضيلة الشيخ / عبدالله بن ابراهيم التركي مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالخرج سابقاً .

في بداية الاستقبال رحب بهم  وتمنى المحافظ للشمري التوفيق في منصبه الجديد وزملائه، مقدماً شكره وتقديره للتركي على جهده طيلة فترة عمله مديراً لإدارة المساجد والدعوة والارشاد بالخرج. من جانبه أعرب الشمري عن شكره وتقديره للمحافظ على ما وجده من حسن استقبال وتوجيهات سديدة. ودعا الله أن يوفقه وزملاءه لخدمة بيوت الله بمحافظة الخرج .

الماضي يستقبل مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالخرج الشيخ نواف الشمري

أخبار الخرج
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