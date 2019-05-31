وثقت لقطات احتشاد جموع من الكويتيين لاستقبال خالد نقا العازمي، المُدان بقتل الإعلامية هداية السلطان قبل 18 عاماً، الذي أفرج عنه بعد دفع دية بمبلغ 10 ملايين دينار كويتي.
وأظهرت اللقطات العازمي وهو يشكر القيادة وأبناء قبيلة العوازم وأبناء الكويت الذين تفاعلوا مع قضيته، كما توجه بالشكر لذوي الفقيدة، لتنازلهم عن القصاص، داعياً للفقيدة بالرحمة.
يذكر أن العازمي كان يعمل ضابطاً، وأقدم على قَتل الإعلامية في شهر مارس 2001 رمياً بالرصاص داخل سيارتها، بسبب مقال نشرته في مجلة “المجالس” التي كانت تترأسها، اعتبر العازمي أنه يمس فتيات عشيرة العوازم التي ينحدر منها.
وفق “أخبار 24”.