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أخبار محلية > “قياس”: لا توجد أخطاء في نتائج الاختبارات.. وتباين درجات الطلاب طبيعي
31/05/2019   10:26 ص

“قياس”: لا توجد أخطاء في نتائج الاختبارات.. وتباين درجات الطلاب طبيعي

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أكد المركز الوطني للقياس “قياس”، أنه قام بجميع إجراءات فحص جودة العمليات ومعادلات التصحيح قبل إعلان نتائج الاختبارات، ولا توجد أي أخطاء أو مشكلات.

وقال المركز، إنه من الطبيعي أن يكون بين الاختبار والآخر نسبة من الطلاب تزيد درجاتها وأخرى تنقص درجاتها، ونسبة تحافظ على مستوى درجاتها، وذلك بحسب ظروف المختبر.

وأضاف أن تقارب درجتي الطالب في الاختبار هو نتيجة ثبات اختبارات المركز؛ لأنها اختبارات مبنية على أسس علمية ومنهجية توازن بين الاختبارات، كما أن ثبات درجة الطالب يدل على عدم تغير الظروف والمعطيات التي تؤثر على الأداء.وفق “أخبار 24”.

“قياس”: لا توجد أخطاء في نتائج الاختبارات.. وتباين درجات الطلاب طبيعي

أخبار محلية
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