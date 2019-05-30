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أخبار محلية > “هيئة المهندسين”: وضعنا ضوابط للحد من استقدام المهندسين الأجانب.. وبطالة السعوديين بالقطاع في حدود 5 آلاف
30/05/2019   11:53 م

“هيئة المهندسين”: وضعنا ضوابط للحد من استقدام المهندسين الأجانب.. وبطالة السعوديين بالقطاع في حدود 5 آلاف

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أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين سعد الشهراني أن الهيئة حققت قفزة بزيادة عضوية المهندسين السعوديين بنسبة 35%، كما قامت بالحد من تزوير الشهادات في القطاع واستباق المزورين بخدمة “اجتياز” وربط التصنيف باعتماد الهيئة.

ولفت الشهراني في مقابلة ببرنامج “ياهلا 2030” على شاشة روتانا خليجية إلى تقلص المهندسين غير السعوديين في عضوية الهيئة لنحو149300 بينما كانوا يناهزون الـ194 ألفاً العام الماضي، موضحاً أن السوق في حاجة إلى المهندسين بكافة تخصصاتهم، وأن الهيئة وضعت البرامج لتمكين وإحلال الوظائف بالمهندسين السعوديين.

وأكد على أن العمل المشترك مع وزارة العمل والشركات الكبرى ومشاريع الدولة واشتراط نسب معينة في المشاريع الكبرى مع تشغيل حديثي التخرج بنسبة 10% من المشاريع الكبرى ستؤدي إلى تقليص الفارق في السوق بين المهندسين السعوديين والأجانب.وفق “أخبار 24”.

وعن اشتراط الخبرة في التوظيف، أبان أن الهيئة عملت على وضع ضوابط للحد من استقدام المهندسين الأجانب، بوضع حد أدنى للخبرة بخمس سنوات، وتدشين خدمة “اجتياز” للتأكد من شهاداته وخبراته قبل دخول السعودية، بينما السعودي لا تشترط له الخبرة، وهناك جهات تستقطب خبرات معينة للعمل بمشاريع نوعية.

ونفى الشهراني ما يتردد من أرقام عالية عن عطالة المهندسين، مشيراً إلى أن أرقام الهيئة تشير إلى أنها تقع في حدود 5 آلاف و5500 عاطل، مضيفاً أن العدد قليل جداً مقارنة بالفرص الموجودة، مؤكداً أن التوظيف ليس بالأمر التعجيزي وأن بالإمكان القضاء على البطالة.

“هيئة المهندسين”: وضعنا ضوابط للحد من استقدام المهندسين الأجانب.. وبطالة السعوديين بالقطاع في حدود 5 آلاف

أخبار محلية
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