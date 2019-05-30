رصد مقطع فيديو لحظة تعرض سيارة للسرقة في أحد شوارع مدينة الرياض، بعد تعمّد السارق صدمها من الخلف بمركبة أخرى.
وبحسب ما يتوفر من معلومات، فإن الجريمة وقعت أمس الأربعاء، حيث عمد السارق إلى تعمد صدم المركبة (شيفروليه تاهو) بسيارة أخرى يعتقد أنها مسروقة كذلك.
وبعد نزول صاحب المركبة، غافله السارق وصعد إلى مقعد السائق وانطلق مسرعاً، دون أن يبالي بصاحبها الذي حاول اللحاق به والتعلق بالمركبة حتى سقط على الشارع.
وأصيب صاحب المركبة نتيجة سقوطه بكسر وخلع في الكتف، ونقل للمستشفى بعد الحـادث الذي تتولى الجهات الأمنية المختصة التحقيق فيه.
وفق “أخبار 24”.