أمير عسير يوجّه بإقامة صلاة العيد في الجوامع بسبب التقلبات الجوية المتوقعة

وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بأداء صلاة عيد الفطر لهذا العام في الجوامع بدلًا من مصليات العيد؛ نظراً للتقلبات الجوية المتوقع أن تشهدها المنطقة الأسبوع القادم.
جاء ذلك بناء على ما رفعه المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير لأمير المنطقة، باحتمالية أن تشهد المنطقة تقلبات جوية وهطول أمطار غزيرة خلال أيام العيد بحسب توقعات الأرصاد.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن منطقة عسير تشهد هذه الأيام تقلبات جوية وهطول أمطار غزيرة، وسط تحذيرات من الجهات المعنية بتوخي الحيطة والحذر.