تحوّلت مشادة كلامية بين ضابطين كويتيين في محيط المدرسة الأمريكية الدولية بمنطقة حولي، مساء الأحد الماضي، إلى مشاجرة بالأيدي تخللها إطلاق أعيرة نارية.
وثق ذلك مقطع فيديو للحـادثة، حيث ظهر أحد الأشخاص عرّف نفسه بأنه ضابط في مباحث العاصمة ممسكاً بشرطي من قوة مباحث ميدان حولي، حيث قام الأول بالاعتداء عليه بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية من مسدسه في الهواء في حـادثة أثارت الرأي العام الكويتي.
وعلقت وزارة الداخلية على الحـادثة بصدور توجيهات من الوزير الشيخ خالد الجراح الصباح بتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة، حيث جرى حجزهما على ذمة القضية وإحالتهما للنيابة بعد تسجيل قضية “شروع بالقتل واعتداء بالضرب” بحق الشرطي.