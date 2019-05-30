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أخبار محلية > بالصور.. كلمات خادم الحرمين تزين المطارات والأبراج ومحطات قطار الحرمين بمناسبة القمم الثلاث
30/05/2019   8:27 م

بالصور.. كلمات خادم الحرمين تزين المطارات والأبراج ومحطات قطار الحرمين بمناسبة القمم الثلاث

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نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اقتباسات من كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الوسائل الإلكترونية والتقليدية وبسبع لغات تزامنا مع القمتين العربية والخليجية الطارئتين والقمة الإسلامية.

وعرضت الكلمات التي تتحدث عن وحدة الصفين العربي والإسلامي وشرف خدمة الحرمين في شاشات مطاري الملك عبدالعزيز في جدة والأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة وفي عدد من القطاعات الحيوية.

كما عرضت الكلمات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والإندونيسية والأوردية على أبراج الصفوة وأجياد ومبنى رئاسة، وبابي الملك فهد وإسماعيل بالحرم الشريف، وفي صالات مشروع قطار الحرمين في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.

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وفق “أخبار 24”.

بالصور.. كلمات خادم الحرمين تزين المطارات والأبراج ومحطات قطار الحرمين بمناسبة القمم الثلاث

أخبار محلية
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