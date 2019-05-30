“الخطوط السعودية” تتيح لضيوفها استعراض الصحف والمواقع الإلكترونية جواً عبر الأجهزة الذكية مجاناً

أطلقت الخطوط السعودية لضيوفها خدمة جديدة على متن رحلاتها تتيح لهم تصفح المنصات الإعلامية الرقمية مجاناً عبر أجهزتهم الذكية والاطلاع على محتوى العديد من مواقع الصحف والمطبوعات الورقية الشهيرة على شبكة الإنترنت وكذلك الصحف والمواقع الإلكترونية.
وأوضحت أن الخدمة تتوفر بعدة لغات تشمل العربية والإنجليزية والأوردو والماليالامية الهندية، كما يجرى العمل على تحديث قائمة المطبوعات في التطبيق بإضافة صحف ومجلات أخرى ومحتوى رقمي متنوع في المستقبل القريب.
وتعد الخدمة الجديدة إحدى مزايا التحديث الأخير لتطبيق “السعودية” عبر متجري (App Store) و(Google play)، والذي يتيح للضيوف الوصول إلى مجموعة متنوعة من المطبوعات الرقمية لتحميلها وقراءتها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، كما يتيح التطبيق الاستفادة من هذه الخدمة بعد إنجاز إجراءات السفر.وفق “أخبار 24”.