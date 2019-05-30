بدأ قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية والخليجية وممثلو الهيئات والمنظامت الإقليمية والدولية في الوصول للمملكة، لحضور القمة العربية الاستثنائية والقمة الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي، اللتين ستنعقدان بمكة المكرمة وبالإضافة للقمة الخليجية.
إذ وصل إلى جدة اليوم رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وأمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، والوزير الأول بالجمهورية الجزائرية نور الدين بدوي، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق عبدالفتاح البرهان، بالإضافة لمستشار سلطان عمان شهاب بن طارق آل سعيد.
كما وصل إلى المدينة المنورة كل من رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، فيما وصل إلى جدة رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، ورئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالي.
وتنطلق بمكة المكرمة اعتبارا من اليوم الخميس القمم الـثلاث بدعوة من المملكة حيث تناقش القمة العربية الطارئة القضية الفلسطينية والأزمتين السورية واليمنية وتطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا، فيما تناقش القمة الخليجية الاستثنائية التهديدات التي تمثلها التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي.
بينما تنعقد القمة العادية رقم 14 لمنظمة التعاون بمشاركة ممثلين لـ57 دولة، والتي ستناقش مجمل القضايا الإسلامية، وخاصة قضايا الأقليات المسلمة حول العالم.
وفق “أخبار 24”.