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أخبار الخرج > بالصور.. #بلدية_الخرج تصادر أكثر من 43 كيلو من الدجاج مخزنة بطريقه غير صحية وتغلق 3 مطاعم
30/05/2019   4:20 م

بالصور.. #بلدية_الخرج تصادر أكثر من 43 كيلو من الدجاج مخزنة بطريقه غير صحية وتغلق 3 مطاعم

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قامت إدارة صحة البيئة متمثلة في قسم الرقابة الصحيه ببلدية محافظة الخرج بحملات مكثفة على المطاعم وتمت مصادرة أكثر من 43 كيلو دجاج مخزنة بطريقه غير صحية وكذلك وجود مخالفات سوء النظافه والترتيب إضافة إلى مخالفة تداول المواد الغذائيه بطريقه غير صحية .
وتمت ايضا مصادرة أدوات غير صالحه للأستخدام ووجود مخالفات عرض مواد تظهر عليها علامات التلف والفساد ومخالفة التجهيزات المطلوبه وتم ألزامهم بتنفيذ الشروط الصحيه .وتطبيق الغرامات عليهم .
هذا وتم اغلاق 3 مطاعم لعدم تنفيذ الشروط الصحية المطلوبه وعدم تجديد الرخص المهنية .
هذا وبين رئيس البلدية المهندس / أحمد بن محمد البكيري حرص البلدية على صحة المواطن وتكثيف الجهود والحملات على المطاعم والبوفيهات ودعى المواطنين للإبلاغ عن أي ملاحظات او مخالفات على الرقم الموحد ٩٤٠ او عن طريق الحساب الرسمي للبلدية في التويتر kharjmun1 .

بالصور.. #بلدية_الخرج تصادر أكثر من 43 كيلو من الدجاج مخزنة بطريقه غير صحية وتغلق 3 مطاعم

أخبار الخرج
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