بالصور.. الوحدة النسائية بــ#بلدية_الخرج تضبط عدة مخالفات خلال شهر رمضان

ضبط قسم الرقابة و التفتيش بوحدة الخدمات النسائية في بلدية الخرج خلال حملاته لشهر رمضان المبارك للعديد من الكافيهات و المطاعم النسائية ، مواد منتهية الصلاحية تشكل خطورة على إستهلاك المواطنين ، بالإضافة لتدني مستوى النظافة و ظهور علامات العفن على بعض الأطعمة ، و إستخدام خلطات مجهولة المصدر ، كما وجد تشغيل العمالة الغير مصرح لها بالعمل و لا تحمل البطاقة الصحية .
و على ذلك تم تطبيق الغرامات بحدها الأعلى بناء على لائحة الجزاءات و الاشتراطات البلدية .
و تأتي جهود القسم النسائي خلال الجولات التفتيشية لشهر رمضان المبارك لتأكد من تطبيق الشروط و الضوابط البلدية .