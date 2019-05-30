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أخبار الخرج > بالصور.. الوحدة النسائية بــ#بلدية_الخرج تضبط عدة مخالفات خلال شهر رمضان
30/05/2019   4:17 م

بالصور.. الوحدة النسائية بــ#بلدية_الخرج تضبط عدة مخالفات خلال شهر رمضان

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ضبط قسم الرقابة و التفتيش بوحدة الخدمات النسائية في بلدية الخرج خلال حملاته لشهر رمضان المبارك للعديد من الكافيهات و المطاعم النسائية ، مواد منتهية الصلاحية تشكل خطورة على إستهلاك المواطنين ، بالإضافة لتدني مستوى النظافة و ظهور علامات العفن على بعض الأطعمة ، و إستخدام خلطات مجهولة المصدر ، كما وجد تشغيل العمالة الغير مصرح لها بالعمل و لا تحمل البطاقة الصحية .
و على ذلك تم تطبيق الغرامات بحدها الأعلى بناء على لائحة الجزاءات و الاشتراطات البلدية .
و تأتي جهود القسم النسائي خلال الجولات التفتيشية لشهر رمضان المبارك لتأكد من تطبيق الشروط و الضوابط البلدية .

بالصور.. الوحدة النسائية بــ#بلدية_الخرج تضبط عدة مخالفات خلال شهر رمضان

أخبار الخرج
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