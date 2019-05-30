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أخبار الخرج > إستمرار أعمال العبث في حدائق المحافظة.. والبلدية تدعو المواطنين للتعاون ضد هذه الظاهره (صور)
30/05/2019   4:18 م

إستمرار أعمال العبث في حدائق المحافظة.. والبلدية تدعو المواطنين للتعاون ضد هذه الظاهره (صور)

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تواصل بلدية محافظة الخرج ممثلة بقسم الحدائق بالبلدية العمل على إعادة صيانة حدائق المحافظة ، بعد العبث المتواصل طيلة شهر رمضان المبارك ، حيث باشر قسم الحدائق صباح اليوم الاربعاء اعادة إصلاح العبث الحاصل لحديقة حي الهدا بعد تكسير شبكة المياه و تخريب طاولات الحجر ، مما تأتي مخالفة لرؤية الوطن و تنمية المجتمع .
و هذا تنوه بلدية محافظة الخرج للمواطنين عن الإبلاغ عن اَي تجاوزات أو ضرر للحدائق و الأماكن العامة و ذلك عن طريق الرقم 940 أو عن طريق الحساب الرسمي للبلدية و ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية بذلك.

إستمرار أعمال العبث في حدائق المحافظة.. والبلدية تدعو المواطنين للتعاون ضد هذه الظاهره (صور)

أخبار الخرج
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