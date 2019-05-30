المملكة تسلم الكويت مسنة كويتية تعاني فقدان الذاكرة تاهت في مكة لمدة 60 يوما

سلمت السلطات السعودية إلى نظيرتها الكويتية، مواطنة كويتية تبلغ من العمر 66 عاما، بعد أن تاهت وانقطعت أخبارها، في مكة المكرمة لنحو 60 يوما.
تعود تفاصيل الواقعة، إلى قبل شهرين، حيث كانت المواطنة الكويتية رفقة عدد من ذويها بمكة المكرمة، لكنها تاهت، في ظل صعوبة العثور عليها لأنها تعاني من فقدان الذاكرة.
وأوضحت مصادر أمنية وفقا لـ”الراي”، أن ذوي السيدة بحثوا عنها كثيرا دون جدوى ولم يستطيعوا العثور عليها، وأبلغوا الجهات الأمنية السعودية عن ذلك، وتم تسجيل محضر في أقسام الشرطة، لافتة إلى أن السلطات السعودية ظلت لمدة 60 يوما تبحث عنها في ظل صعوبة العثور عليها بسبب مرضها فضلا عن عدم وجود بطاقة مدنية أو جواز سفر بحوزتها.
وبينت المصادر أن السلطات بالمملكة تمكنت من العثور عليها دون معرفة كيف كانت تعيش ولا أين بسبب فقدانها للذاكرة، لافتة إلى أنها قامت باستصدار وثيقة سفر اضطرارية لتسليمها إلى ذويها.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات قامت بتسيلم السيدة لذويها بمطار الكويت، وذلك بعد أن خضعت لتحقيق روتيني من أمن الدولة للوقوف على ملابسات اختفائها لعلها تتذكر شيئا مما حدث لها طيلة الشهرين دون جدوى.