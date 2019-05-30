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أخبار محلية > الجبير: لا نريد الحرب لكننا لن نتسامح مع تعديات إيران.. وهذا وقت التحرك وليس الكلام
30/05/2019   2:56 م

الجبير: لا نريد الحرب لكننا لن نتسامح مع تعديات إيران.. وهذا وقت التحرك وليس الكلام

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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن المملكة لا ترغب في الحرب مع إيران، إلا أنها لن تتسامح مع أي نشاط تعتبره عدائياً من جانبها في المنطقة.

وحول عرض إيران مؤخراً الحوار مع جيرانها، قال الجبير، وفقاً لـ”بي بي سي عربية”، إن هذا الوقت للعمل والتحرك وليس للكلام، معتبراً أن الاجتماعين الطارئين اللذين دعا لهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بيان كبير لإيران.

وتطالب دول منطقة الخليج والدول العربية والمجتمع الدولي إيران بعدم العمل على زعزعة الأمن في المنطقة والتوقف عن دعم الإرهاب، فيما تشير أصابع الاتهام لإيران بالمسؤولية عن هجمات حدثت مؤخراً في المنطقة، بينها تخريب 4 سفن تجارية سعودية وإماراتية في خليج عمان.

الجبير: لا نريد الحرب لكننا لن نتسامح مع تعديات إيران.. وهذا وقت التحرك وليس الكلام

أخبار محلية
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