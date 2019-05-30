“الدفاع المدني”: الأطفال هم أكثر ضحايا الألعاب النارية.. وهذه أبرز مخاطرها

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر الألعاب النارية خاصة على الأطفال.
وقالت المديرية في رسالة توعوية لها، إن الأطفال هم أكثر ضحايا تلك الألعاب التي تنتشر خاصة في المناسبات والاحتفالات، وذلك لعدة أسباب وهي:
1- الإهمال وعدم المبالاة من الوالدين أو الأشخاص المرافقين للأطفال.
2- توفر الألعاب النارية في عدة أماكن وبيعها للأطفال.
3- نوعية الألعاب، حيث إن أغلبها مضرة ودرجة حرارتها مرتفعه وسهلة الانفجار، وقرب جسم الطفل من الألعاب ومكان الاشتعال يؤدي لإصابته.وفق “أخبار 24”.
من أجل سلامتك تعرف على أخطار الألعاب النارية .#السلامة_المنزليةpic.twitter.com/gCdedAC9Pq
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) ٢٩ مايو ٢٠١٩