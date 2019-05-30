المولد يبحث عن نصف العقوبة

يدرس الدولي فهد المولد مهاجم فريق الاتحاد لكرة القدم، والموقوف لمدة عام بسبب انتهاكه أنظمة الرقابة على المنشطات تقديم استئناف خلال المدة الممنوحة له من قبل لجنة المنشطات، حيث سيجتمع مع عدد من المحاميين والأطباء المختصين في قضايا مشابهة للمنشطات لمعرفة فحوى الاستئناف والطعونات التي من الممكن أن يقدمها من أجل إمكانية تخفيف العقوبة إلى نصفها.
وقررت لجنة الرقابة على المنشطات إيقاف المولد لمدة عام داخلياً وخارجياً، بدءا من التاسع من أيار (مايو) الجاري، بعد أن ثبت تعاطيه مادة محظورة رياضيا، مشيرة إلى أن اللاعب تنازل عن فتح العينة B بعد ثبوت إيجابية العينة A، وأن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوما، على أن عودة اللاعب خلال آخر شهرين من فترة عدم أهليته.
إلى ذلك، وصلت مفاوضات إدارة الاتحاد مع المدافع زياد المولد إلى مراحلها النهائية لتجديد العقد لمدة أربعة أعوام مقابل 14 مليون ريال “أي أن العام الواحد بـ 3.5 مليون ريال”، فيما بين لؤي ناظر رئيس الاتحاد عن وجود اتفاق يجمع إدارة النادي مع اللاعب أحمد عسيري ووكيل أعماله، وأنه لا توجد نية لتجديد عقد اللاعب مع نهاية عقده في فترة الانتقالات الشتوية، مبينا أنه في حال عدم وصول عرض للاعب لشراء المدة المتبقية من عقده، سيبقى عسيري حتى انتهاء عقده، وبعدها يحق للاعب الانتقال لأي ناد يرغب فيه.وفق “الإقتصادية”.
وأكد ناظر عزم إدارة ناديه على التعاقد مع لاعبين محليين مميزين بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، مشيرا إلى أن إرجاع التوقيع مع محترفين أجانب لاتضاح الأمور المتعلقة بالمسؤولية في النادي في الموسم الجديد، مبينا وجود عدد من الخيارات الأجنبية على طاولة سييرا.