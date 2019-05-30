نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > مرشح الهلال بدر الحماد: شعاري ” سنركّع آسيا ” وسنبني ملعب خاص للفريق
30/05/2019   2:53 م

مرشح الهلال بدر الحماد: شعاري ” سنركّع آسيا ” وسنبني ملعب خاص للفريق

+ = -
859

أعلن بدر الحماد المرشح لرئاسة نادي الهلال، اليوم الخميس، عن رصد 500 مليون ريال في ميزانية النادي.

وأشار ” الحماد ” ، إلى دخول العنصر النسائي في مجلس إدارته في حال رئاسته لـ الهلال، مؤكدًا أنه سيتم بناء ملعب خاص للفريق يتسع الى 30 ألف متفرج في الرياض.

وأكد أن هدفه هو الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، وكذلك البحث عن عقود رعايه بقيمة 200 مليون ريال سنوياً.

وأوضح أن إدارة النادي المكلفة برئاسة عبدالله الجربوع رفضت كشف ميزانية النادي الحالية وقدمت لي الخطوط العريضة.وفق “صدي”.

ولفت إلى أنه تم فتح المفاوضات مع مدربين ولاعبين أجانب، كاشفًا عن شعاره وهو ” سنركّع آسيا ” .

وأنهى الهلال موسمه في المركز الثاني من دوري المحترفين 2019، ليضمن مقعدًا في دوري الأبطال السنة المقبلة، فيما خرج من نصف نهائي كأس الملك، وكذلك وصل إلى نهائي البطولة العربية، وحاليًا صعد إلى الدور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019 إذ يسعى للفوز بالبطولة حتى لا يخرج من الموسم دون ألقاب.

مرشح الهلال بدر الحماد: شعاري ” سنركّع آسيا ” وسنبني ملعب خاص للفريق

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885045940.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.