الأهلي يزاحم الهلال على «عموري » بعرض مالي كبير

دخل النادي الأهلي على خط مفاوضات النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن الشهير بـ «عموري» لاعب نادي الهلال الحالي، حيث قدم النادي الغربي عرضاً مالياً مغرياً للنجم الإماراتي لكسب خدماته في الموسم الجديد.
وكشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن الأمير منصور بن مشعل الشرفي البارز والأكثر حضوراً على الساحة بالنادي الأهلي هذه الفترة هو من يقود دفة المفاوضات، حيث قدم عرضاً مالياً بلغ 25 مليون ريال سعودي لكسب خدمات اللاعب في الموسم المقبل.
وتشير ذات المصادر الخاصة «بالشرق الأوسط» إلى أن اللاعب عمر عبدالرحمن «عموري» سيقبل بعرض النادي الأهلي في حال لم يفتح معه المسؤولين بنادي الهلال ملف التجديد والاستمرار في الموسم القادم، حيث يمنح عموري الأولوية للنادي العاصمي .
وكان عمر عبدالرحمن قد انضم لنادي الهلال في صيف العام الماضي قادماً من نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة عام، إلا أن تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ساهم في نهاية مشواره مبكراً وغيابه عن صفوف النادي الأزرق.
وتماثل نجم منتخب الإمارات للشفاء مع نهاية الموسم بعدما أجرى عملية جراحية في مدينة برشلونة عقب إصابته مباشرة في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يخضع لبرنامج تأهيلي طويل نجح في ختامه والعودة لمداعبة الكرة في تدريبات الفريق الهلالي، قبل أن يستدعيه الهولندي فان مارفيك للانضمام لمعسكر منتخب الإمارات المقرر إقامته في النمسا هذا الصيف.