هازارد: حان الوقت لخوض تحدٍ جديد ووداع تشيلسي

قالت تقارير إعلامية إن تشلسي الإنجليزي وافق على بيع نجمه إيدن هازارد لريال مدريد الإسباني، بعد التوافق بشأن الأمور المادية.
وقال البلجيكي إثر تتويجه بلقب الدوري الدوري “: قلتها الموسم الماضي بأنني كنت ابحث عن تحدي جديد بعد كأس العالم ولكن الان انا انتظر والموضوع بين إدارة الفريقين، كان حلمي اللعب في البريميرليغ وقد فعلتُ ذلك لسبع سنوات جميلة، : أنا أحب جماهير تشيلسي، سيبقون جزء من عائلتي إلى الأبد، وأنا سأظل مشجعًا لتشيلسي، سيبقى تشيلسي دائمًا في قلبي”.
وقد أوضحت صحيفة “ديلي ميل البريطانية أن تشلسي بات مستعدا لبيع هازارد، البالغ من العمر 28 عاما، مقابل 115 مليون جنيه إسترليني (145 مليون دولار).