عقد وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في قصر المؤتمرات بجدة مساء اليوم اجتماعهم التحضيري للدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية برئاسة وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف.
ورحب العساف خلال كلمته في الاجتماع بأصحاب المعالي وزراء خارجية الدول الإسلامية في المملكة، متمنيًا لهم طيب الإقامة ولأعمال القمة التوفيق والنجاح.
وذكر أن العالم الإسلامي يمر بتحديات ومتغيرات بالغة الدقة والخطورة ومنها التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية وازدياد أعداد اللاجئين والنازحين وانتشار آفة الإرهاب والتطرف والطائفية، والتي تتطلب وقفة جادة لدراسة أبعادها وتداعياتها من كافة الجوانب واتباع أفضل السبل الممكنة لمعالجتها ومواجهتها بحزم وقوة.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن النزاع مع إسرائيل لا يزال أبرز التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، مؤكدا على أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى وبالذات حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.
فيديو | كلمة وزير الخارجية إبراهيم العساف في انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.#السعودية pic.twitter.com/6gwmqlVgwf
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٣٠مايو ٢٠١٩