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أخبار محلية > والدة الطيار السعودي المفقود في الفلبين تروي تفاصيل آخر مكالمة جمعتها بابنها
30/05/2019   9:57 ص

والدة الطيار السعودي المفقود في الفلبين تروي تفاصيل آخر مكالمة جمعتها بابنها

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روت والدة الطيار السعودي المفقود في الفلبين عبدالله الشريف، تفاصيل آخر مكالمة جمعتها بابنها، مشيرةً إلى أن المكالمة جرت قبل يومين من اختفائه وتحدث فيها عن اكتسابه بعض المهارات الجديدة في الطيران.

وقالت والدة عبدالله الشريف، إنها لا تعلم بقاء ابنها حياً أو وفاته، مبينةً أنه تحدث معها لقرابة ساعة كاملة عبّرعن سعادته وتميزه بتعلم الطيران.

وأضافت وفقاً لـ”العربية نت”، أن ابنها كان سعيداً كونه حلّق وحيداً في الطائرة وتخلص من مشاعر الخوف من الطيران تدريجياً وقدرته على التحكم في الطائرة.

ولفتت إلى أن ابنها عبدالله غير متزوج وذهب للدراسة سنة كاملة في أمريكا، قبل أن يلتحق بكلية رابغ للطيران، موضحةً أنه عقب حدوث تأخير في مدة التدريب طلب من الأسرة إرساله لإتمام دراسته في مجال الطيران المدني بالفلبين.

والدة الطيار السعودي المفقود في الفلبين تروي تفاصيل آخر مكالمة جمعتها بابنها

أخبار محلية
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