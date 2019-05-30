“الطيران المدني”: لا يجوز للناقل الجوي رفض إركاب مسافر من ذوي الاحتياجات الخاصة

أكدت هيئة الطيران المدني، أنه لا يجوز للناقل الجوي رفض إركاب عميل من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد إصدار تذكرة مؤكدة الحجز له.
وأوضحت الهيئة أن هذا الأمر يطبق شريطة أن يقوم العميل بالإفصاح عن احتياجاته قبل إتمام عملية الحجز.
ولفتت إلى أن عدم مراعاة عميل من ذوي الاحتياجات الخاصة سيكون من حقه حينها طلب تعويض بما يعادل 200% من إجمالي قيمة تذكرة السفر، وأما في حال رفض سفره فيُعوض بتأمين أول رحلة مباشرة أو غير مباشرة له.
لا يجوز للناقل الجوّي رفض إركاب عميل من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد إصدار تذكرة مؤكّدة الحجز له، شريطة أن يقوم العميل بالإفصاح عن احتياجاته قبل إتمام عملية الحجز.#حقك_محفوظpic.twitter.com/FYgNXca1UC
— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) ٢٩ مايو ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.