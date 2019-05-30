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أخبار محلية > “الطيران المدني”: لا يجوز للناقل الجوي رفض إركاب مسافر من ذوي الاحتياجات الخاصة
30/05/2019   9:57 ص

“الطيران المدني”: لا يجوز للناقل الجوي رفض إركاب مسافر من ذوي الاحتياجات الخاصة

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أكدت هيئة الطيران المدني، أنه لا يجوز للناقل الجوي رفض إركاب عميل من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد إصدار تذكرة مؤكدة الحجز له.

وأوضحت الهيئة أن هذا الأمر يطبق شريطة أن يقوم العميل بالإفصاح عن احتياجاته قبل إتمام عملية الحجز.

ولفتت إلى أن عدم مراعاة عميل من ذوي الاحتياجات الخاصة سيكون من حقه حينها طلب تعويض بما يعادل 200% من إجمالي قيمة تذكرة السفر، وأما في حال رفض سفره فيُعوض بتأمين أول رحلة مباشرة أو غير مباشرة له.

 

وفق “أخبار 24”.

“الطيران المدني”: لا يجوز للناقل الجوي رفض إركاب مسافر من ذوي الاحتياجات الخاصة

أخبار محلية
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