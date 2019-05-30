أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، أن المملكة ترحّب بقدوم أي مسلم من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، باختلاف ثقافاتهم ولغاتهم دون تمييز، وتقدم لهم جميع التسهيلات والخدمات التي تمكنهم من أداء المناسك بكل يسر وسهولة.
وأضاف بنتن في مؤتمر صحفي عقده أمس (الأربعاء) بمقر المركز الإعلامي للقمم الثلاث التي تستضيفها المملكة اليوم وغداً، أن خدمة ضيوف الرحمن نهج دأبت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأبرز العناية والرعاية التي يتلقاها الحاج والمعتمر منذ قدومه للمملكة وحتى العودة لوطنه، مستعرضاً أبرز ما يتضمنه برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي دشنه خادم الحرمين أول أمس (الثلاثاء).
وفق “أخبار 24”.