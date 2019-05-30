شاب يصـيب نفسه بطلق ناري ويفارق الحياة في قرية بمهد الذهب

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصـرعه، بعدما تسبب في إصـابة نفسه بطلق ناري، بإحدى القرى جنوب شرق محافظة مهد الذهب.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ “سبق”، أن شرطة مهد الذهب تلقت بلاغاً بوفاة شاب متأثراً بطلق ناري اخترق صدره؛ حيث فارق الحياة بعد وصوله لمستشفى عفيف بساعات، مبينة أن الشاب اعترف عند مباشرة الحالة أنه المتسبب في إصـابته الطلق الناري.
من جانبه، قال مدير العلاقات العامة بمستشفى عفيف سلطان المغيري، إن الشاب أصـيب بطلق ناري فوق القلب، وفور وصوله تلقى الإسعافات اللازمة وأدخل قسم العناية الفائقة، لكن حالته تدهورت بعد ساعات ليفارق الحياة.