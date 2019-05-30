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اخبار رياضية > قرار تأديبي بإيقاف لاعبَين 4 سنوات بسبب المنشطات
30/05/2019   9:53 ص

قرار تأديبي بإيقاف لاعبَين 4 سنوات بسبب المنشطات

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أصدرت اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات، قرارين بإيقاف لاعبي الهلال وجدة للكرة الطائرة ورفع الأثقال عبدالعزيز حميدان وعصام الشمراني لمدة 4 سنوات.

وأوضحت اللجنة أن وقف اللاعبين جاء على خلفية وجود عناصر من مواد محظورة في العيّنة التي أخذت من اللاعبين للتحليل بمختبر في سويسرا.

وبيّنت اللجنة أن اللاعبين سيكون محظوراً عليهما المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية، مع إمكانية العودة للتدريب خلال مدة آخر شهرين من فترة العقاب المحددة.وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن القرارين قابلان للاستئناف عليهما خلال 21 يوماً من تاريخ إصدارهما، مشيرةً إلى أنه سيتم إلغاء جميع النقاط والنتائج والميداليات والحوافز التي حصل عليها اللاعب الشمراني خلال بطولة المملكة للأندية لرفع الأثقال.

قرار تأديبي بإيقاف لاعبَين 4 سنوات بسبب المنشطات

اخبار رياضية
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