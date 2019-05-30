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أخبار محلية > “الأحوال المدنية” توضح مكاتب استقبال الحالات الطارئة خلال إجازة العيد وأوقات عملها
30/05/2019   9:52 ص

“الأحوال المدنية” توضح مكاتب استقبال الحالات الطارئة خلال إجازة العيد وأوقات عملها

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تكليف المكاتب الرئيسية سواء الرجالية أو النسائية بمختلف مناطق المملكة للعمل خلال إجازة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك لاستقبال الحالات الطارئة.

وأوضحت الأحوال المدنية أن المكاتب الرئيسية في جميع المناطق ستتولى الحالات الطارئة في الأوقات المحددة من قبلها.

وبيّنت أن أوقات العمل في الإجازة خلال شهر رمضان المبارك ستكون من الساعة 11 صباحاً وحتى الرابعة مساءً، كما سيكون العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً.وفق “أخبار 24”.

“الأحوال المدنية” توضح مكاتب استقبال الحالات الطارئة خلال إجازة العيد وأوقات عملها

أخبار محلية
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