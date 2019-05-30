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اخبار رياضية > رسمياً.. الاتحاد والشباب يشاركان في البطولة العربية للأندية
30/05/2019   9:50 ص

رسمياً.. الاتحاد والشباب يشاركان في البطولة العربية للأندية

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اعتمد الاتحاد العربي لكرة القدم رسمياً، فريقي الاتحاد والشباب لتمثيل الدوري السعودي في النسخة المقبلة من كأس البطولة العربية للأندية.

وجاء في تفاصيل الخبر، حسب “الرياضية”، أن اتحاد القدم السعودي قد تلقى خطاباً من الاتحاد العربي لمشاركة الفريقين في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والذي تحتضن بلاده المباراة النهائية في إبريل 2020.

وكان الهلال والأهلي والنصر والاتحاد قد مثّلت الكرة السعودية في النسخة الماضية؛ حيث خسر الهلال النهائي أمام النجم الساحلي التونسي، وخرج الأهلي أمام الهلال في نصف النهائي، وغادر النصر من دور الـ 16 أمام مولودية الجزائر، والاتحاد غادر من دور 32 أمام الوصل الإماراتي.

رسمياً.. الاتحاد والشباب يشاركان في البطولة العربية للأندية

اخبار رياضية
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