نظمت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ومركز تنمية وإعمار اليمن معرض “حقائق في دقائق” على أرض مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، لاستعراض الصواريخ الإيراني وجرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية أمام قادة 56 دولة و390 إعلامياً.
وعرضت في المعرض عدداً من الصواريخ والطائرات دون طيار والقوارب المسيّرة وعدداً من المعدات والقاذفات التي استخدمتها الميليشيات الحوثية الإرهابية لاستهداف المملكة بدعم من النظام الإيراني.
كما عرضت في المعرض عدداً من الصواريخ التي استهدفت المملكة، وهي الصاروخ البالستي الإيراني نوع “قيام” والذي أطلق على العاصمة الرياض بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٨م، والصاروخ البالستي الإيراني من نوع “قيام” الذي أطلق على مكة المكرمة في عام ٢٠١٦م، وطائرة بدون طيار إيرانية “أبابيل / قاصف”، وطائرة بدون طيار دعم إيراني “راصد”، و”آربي جي” صناعة إيرانية، ومضاد للدروع إيراني نوع “دهلوي”، بالإضافة إلى منظار بصري من صناعة إيرانية، وزورق مفخخ مسيّر عن بعد “تقنية إيرانية”.
ويتولى الشرح في المعرض بعدة لغات سفير المملكة في اليمن ورئيس مركز تنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، والمتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد تركي المالكي، ومدير مركز الاتصال بوزارة الخارجية أحمد الطويان.
وفق “أخبار 24”.