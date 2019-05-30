حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام مستحضر ديازينون المعرف باسم (الجرّة)، ومن استخدامه كمبيد.
وشددت الهيئة على أن هذا المستحضر العلاجي البيطري ينتمي إلى الفوسفات العضوية ولا يصلح للاستخدام البشري.
وأشارت إلى أنه مسجل في المملكة تحت اسمين تجاريين هما Diacidol وEctodat ونسبة تركيز المستحضر فيهما 60%، حيث يُستخدم لقتل الحشرات والطفيليات على جلود الحيوانات المصابة.
وأفادت الهيئة بأن التعرض للمستحضر يسبب الدوخة والصداع وتهيج العينين وعدم وضوح الرؤية، وزيادة في إفرازات اللعاب، وتقلصات البطن والإسهال، وضيق التنفس، وسيلان الأنف، والغثيان والقيء، والضعف العام في الجسم.
وفق “أخبار 24”.