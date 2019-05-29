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اخبار رياضية > برونو أوفيني يعلن رحيله عن النصر ويوجه رسالة وداعية للفريق وجماهيره
29/05/2019   9:19 م

برونو أوفيني يعلن رحيله عن النصر ويوجه رسالة وداعية للفريق وجماهيره

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أعلن محترف نادي النصر البرازيلي برونو أوفيني اليوم (الأربعاء) رحيله عن الفريق، بعد 3 مواسم قضاها مع النادي.

وكتب اللاعب عبر صفحته الرسمية على “تويتر” في رسالة وداعية للفريق وجماهيره: “ليس من السهل أن تقول وداعا، ولكن أود أن أشكر جميع من هم في نادي النصر، كانت 3 أعوام رائعة معا، تركت الكثير من العاطفة على أرض الملعب، ودائما ما قدمت كل ما بوسعي عندما ارتديت هذا القميص الذي أحمله دائما في قلبي”.

يُذكر أن برونو أوفيني أنضم للنصر في أغسطس 2016 قادماً من نابولي الإيطالي، وساهم في حصول النادي على بطولة الدوري هذا العام، بتسجيله ثنائية في مرمى الهلال، في لقاء الإياب من ديربي الرياض.وفق “أخبار 24”.

برونو أوفيني يعلن رحيله عن النصر ويوجه رسالة وداعية للفريق وجماهيره

اخبار رياضية
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