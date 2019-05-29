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أخبار محلية > “التجارة”: 815 مخالفة على منشآت خالفت أنظمة حماية المستهلك خلال رمضان‎‏
29/05/2019   9:19 م

“التجارة”: 815 مخالفة على منشآت خالفت أنظمة حماية المستهلك خلال رمضان‎‏

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أظهرت نتائج الجولات التفتيشية التي نفذتها الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار عن تحرير 815 مخالفة فورية على المنشآت غير الملتزمة بأنظمة حماية المستهلك، واستُدعِي المسؤولون عنها لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم، وذلك ضمن خططها الموسمية لشهر رمضان وموسم العمرة والزيارة.

وكشفت الجولات الرقابية عن التزام 93% من المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك، حيث شملت أكثر من 12 ألف زيارة للمنشآت التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك بحسب ما أوضحته الوزارة لـ” أخبار24″.

وأشارت الوزارة إلى أن الخطة الموسمية والخاصة بشهر رمضان المبارك وموسم العمرة تهدف إلى متابعة توفر السلع الرمضانية الاساسية والتأكد من صلاحيتها، وأيضاً متابعة التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، والتأكد من مطابقة السعر الموضوع على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، والتحقق من صحة العروض الترويجية.

وأوضحت أن عدد المنتجات المخالفة التي تم ضبطها خلال الربع الأول من العام 2019 بلغ أكثر من 20 مليون منتج وسلعة، كما تدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق “بلاغ تجاري” على مدار اليوم.

“التجارة”: 815 مخالفة على منشآت خالفت أنظمة حماية المستهلك خلال رمضان‎‏

أخبار محلية
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