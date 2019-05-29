دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود اليوم مبادرة “فُرِجَت”، التي تتيح تقديم المساعدة للسجناء المحكومين في قضايا مالية وتعجيل السداد عنهم.
وتضمن برنامج التدشين تقديم عرض لتفاصيل وأهداف المبادرة التي ستقدم المساعدة للسجناء المحكومين في قضايا مالية، من خلال منصة رقمية واحدة، توفر أعلى درجات الموثوقية والخصوصية.
وتسعى وزارة الداخلية من خلال مبادرة “فرجت” لإشراك المجتمع في مد يد العون والدعم للموقوفين في قضايا مالية، وذلك من خلال منصة “أبشر” الإلكترونية.
من جهة أخرى، شهد الوزير توقيع اتفاقية بين مديرية السجون ووزارة العدل لتبادل البيانات، وتوقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين “السجون” ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، لتنفيذ أعمال مشتركة في مجال الخدمات المقدمة للسجناء.
وفق “أخبار 24”.